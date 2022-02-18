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Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu.

18 Şubat 2022, Cuma 15:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri belli oldu

Lüksemburg’ta bulunan CEV Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe Opet, Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad, VakıfBank ise Polonya’nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti. 2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart 2022 tarihleri arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

-Dinamo-Ak Bars Kazan-Dinamo Moskova

-Vero Volley Monza-A.Carraro Imoco Conegliano

-Developres Rzeszow-VakıfBank

-Lokomotiv Kaliningrad-Fenerbahçe Opet

DHA

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