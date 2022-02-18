Lüksemburg’ta bulunan CEV Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe Opet, Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad, VakıfBank ise Polonya’nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti. 2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart 2022 tarihleri arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

-Dinamo-Ak Bars Kazan-Dinamo Moskova

-Vero Volley Monza-A.Carraro Imoco Conegliano

-Developres Rzeszow-VakıfBank

-Lokomotiv Kaliningrad-Fenerbahçe Opet

DHA