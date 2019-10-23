Fenerbahçe Ocakta sol bek transferini bitiriyor

Fenerbahçe ara transfer döneminde önceliği savunmanın soluna verdi. Yönetim, yaz aylarında güçlendiremediği bu bölge için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler’in hayallerini süsleyen isim yine Aleksandar Kolarov. Rizesporlu Melnjak ve Dinamo Kiev’li Mykolenko ise listedeki diğer adaylar...

Kolarov aşkı bitmiyor

Yaz transfer döneminde Fenerbahçeli taraftarlar, Sırp yıldızdan gelecek müjdeli haberi dört gözle bekledi. Kolarov ile anlaşma sağlansa da Roma’yla orta yol bulunamadı ve transfer gerçekleşmedi. Ancak yönetim tecrübeli sol bekten asla vazgeçmedi. 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi için henüz İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamadı. Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Kolarov ile görüşebilecek. Hedef, oyuncuyla anlaşıp işi ocakta bitirmek için Roma’yı da ikna etmek. Bu olmazsa, yeni sezon için Sırp yıldızla sözleşme imzalanabilir.

Meljnak için teklif

Fenerbahçe, Kolarov’dan umduğunu bulamayınca, transfer döneminin son günlerinde Rizespor’un Hırvat oyuncusu için de devreye girmişti. Ancak Karadeniz ekibi, yerini doldurma şansı az olduğu için Melnjak’ı satmaya yanaşmadı. 26 yaşındaki sol bek, bu sezon da performansıyla göz dolduruyor. Sarı- Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hırvat oyuncu için ocak ayında bir kez daha Rize’nin kapısını çalacak.

Mykolenko hayran bıraktı

20 yaşındaki sol bek, Sarı-Lacivertliler’in oyuncu izleme komitesinin radarına takıldı. Avrupa’da yetenek avına çıkan Fenerbahçeli gözlemciler, Dinamo Kiev’de forma giyen Vitalii Mykolenko’ya adeta hayran kaldı. Ukraynalı yıldızla ilgili Damien Comolli’ye detaylı bir rapor hazırlandığı ve “Mutlaka alınmalı” tavsiyesinde bulunulduğu öğrenildi. Mykolenko’nun Transfermarkt’taki değeri 6 milyon Euro...