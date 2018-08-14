Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Fenerbahçe evinde Zenit'i 1-0'lık skorla devirdiği için Rusya'ya avantajlı gitti. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı planlayan Fenerbahçe, evindeki avantajı bu zorlu deplasman maçında da kullanmak istiyor. Bu nedenle 'Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe nasıl tur atlar?'gibi soruların yanıtları, 'Zenit-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?' sorusunun yanıtı kadar merak ediliyor. Bu önemli soruların yanıtları haberimizin devamında.

Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe’de eksikler

Fenerbahçe'de Benzia sürpriz şekilde kadroda yer bulamadı. Ayrıca sakatlığı bulunan Valbuena da İstanbul'da bırakıldı. Fenerbahçe’de ayrıca ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

Santrfor görevi Ayew’e

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın santrfor bölgesinde Andre Ayew’i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado’nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey’in ise kötü performansları nedeniyle Yanal’ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Zenit karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Ayew.

Rusya'da hava nasıl olacak?

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya’da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg’da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Avrupa’da 230. sınavında

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 229 84 48 97 283 335

"Kupa 2"de 115 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 115 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.



