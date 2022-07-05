Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe , hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşılaşıyor. Daha önce 6 Temmuz Çarşamba (yarın) oynanacağı açıklanan karşılaşma Sarı-Lacivertli ekibin planlamasındaki değişiklik nedeniyle bugüne alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, maç bileti alan taraftarların biletlerinin geçerliliğini koruduğu, maça gelemeyecek taraftarlara bilet iadesi yapılacağı belirtildi. Avusturya'daki ilk maçında dolu tribünler önünde Partizan'ı 1-0'la geçen Kanarya, taraftarlarının desteğiyle Mol Fehervar'ı da mağlup edip moral depolamayı amaçlıyor.

Maçtan dakikalar

4'| Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun savunma arkasına doğru gönderdiği topa Rossi hareketlendi. Uruguaylı futbolcunun arka direğe gönderdiği topa İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

9'| İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına doğrum gönderdiği topa Bruma hareketlendi. Portekizli futbolcunun kontrol edemediği top kaleci Rockov'da kaldı.

Osayi korkuttu

12'| Fenerbahçe'de karşılaşmanın ilk dakikalarında bir sakatlık yaşayan Osayi bir kez daha kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisi sonrası Osayi oyuna devam etti.

15'| Mol Fehervar'ın serbest vuruşunda arka direğe gönderilen topa Shabanov vuruşunu yaptı. Ferdi Kadıoğlu son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

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Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı ne zaman? Fenerbahçe-Mol Fehervar hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Merkür Arena'da oynanan Fenerbahçe-Mol Fehervar hazırlık maçı bugün TSİ 19.30'da başladı. S Sport ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Maçın ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun.

Mol Fehervar: Rockov, Lüftner, Rus, Shabanov, Pokorny, Ruben Pinto, Nego, Hangya, Dardai, Petryak, Zivzivadze

3 galibiyet, 1 beraberlik

Avusturya kampı öncesi İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kaldı. İkinci mücadelesinde Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0 yenen Sarı Lacivertliler, üçüncü maçında Katar ekibi Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’ya geçen Kanarya, buradaki ilk maçında Partizan'ı 1-0'la geçti.

Sakatlardan müjdeli haber

Fenerbahçe için sakatlıklar nedeniyle yeni sezon hazırlıkları tatsız başladı. Serdar Aziz, Crespo ve Tisserand ağrıları nedeniyle Graz kampına götürülmemişti. Mert Hakan Yandaş ise kampta sakatlanarak İstanbul’a dönmüştü. Bu oyuncuların tedavilerinin olumlu ilerlediği ve son aşamaya gelindiği öğrenildi. 4 futbolcunun da arkadaşlarının dönmesinin ardından İstanbul’daki çalışmalarda takıma katılacağı kaydedildi. Serdar, Crespo, Tisserand ve Mert Hakan 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev maçına kadar hazır hale gelecekler.

İyi çalıştılar izni kaptılar

Jorge Jesus, Graz’da takımını günde çift antrenmanla çalıştırıyordu. Ancak Portekizli hoca, dün sabah takımının gösterdiği müthiş performans sonrası kayıtsız kalmadı. Tecrübeli teknik adam, akşam idmanını iptal etti ve öğrencilerine dinlenmeleri ve gezmeleri için fırsat tanıdı. Fenerbahçe, günün tek antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrencilerinin, direktiflerini harfiyen uygulaması Jorge Jesus’un yüzünü güldürdü