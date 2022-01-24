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Fenerbahçe Miha Zajc'ın parasını henüz alamadı

Fenerbahçe, Empoli'ye Miha Zajc transferi için ödemesi gereken 830 bin euroyu yanlışlıkla başka bir hesaba aktardı, ancak henüz parasını geri alamadı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 07:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Miha Zajc'ın parasını henüz alamadı

Fenerbahçe , Miha Zajc transferi kapsamında Empoli’ye ödemesi gereken 830 bin Euro’yu Hollanda’daki bir otomobil galerisinin hesabına göndermişti. Sarı-Lacivertliler, parayı geri almak için dava açmıştı. Hollanda basınındaki habere göre 830 bin Euro’nun bir bölümü Fenerbahçe’ye ödense de çoğunluğu geri verilmedi. Daha önce Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini gibi lüks arabaların süslediği galerinin vitrini artık boş. Firmanın sahibinin kayıplara karıştığı, Fenerbahçe’nin, bu kişinin mal varlıklarının satılıp paranın ödenmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

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