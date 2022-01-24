Fenerbahçe , Miha Zajc transferi kapsamında Empoli’ye ödemesi gereken 830 bin Euro’yu Hollanda’daki bir otomobil galerisinin hesabına göndermişti. Sarı-Lacivertliler, parayı geri almak için dava açmıştı. Hollanda basınındaki habere göre 830 bin Euro’nun bir bölümü Fenerbahçe’ye ödense de çoğunluğu geri verilmedi. Daha önce Ferrari, Porsche, Bentley, Lamborghini gibi lüks arabaların süslediği galerinin vitrini artık boş. Firmanın sahibinin kayıplara karıştığı, Fenerbahçe’nin, bu kişinin mal varlıklarının satılıp paranın ödenmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.