Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılacaşak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 17.45'te kalkan özel uçak ile Manisa'ya hareket etti.

Bu arada Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel bir şirkete ait otobüs Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken 2 kere yanlış yöne gitti. Genel Havacılık terminalini kaçırarak Sabiha Gökçen Havalimanı A Kapısına doğru yönelen otobüs, bir süre sonra geri geri gelerek Genel Havacılığıa doğru yöneldi. Bu sefer de Genel Havacılık Terminali'nin güvenlik kontrol kapısını kaçırarak VIP terminaline doğru yönelen takım otobüsü, yine durdu. Otobüs içerisinden gelen uyarı ile geri geri gelen takım otobüsü Genel Havacılık Terminali'ne giriş yaptı.