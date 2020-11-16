İspanyol ekibi TD Systems Baskonia, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 17 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 22.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

TD Systems Baskonia hakkında

“Baskonia Karakteri” mottosuyla yoluna devam eden TD Systems Baskonia, EuroLeague’de İspanya’nın köklü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1959 yılında kurulan Baskonia, 70’li yıllarda birinci ligde mücadele etmeye başladı. Kulüp, 1995 yılına dek kupa kazanamazken, Velimir Perasovic önderliğinde gelen İspanya Kral Kupası şampiyonluğu Baskonia’nın ilk büyük zaferiydi. Bask ekibi, aynı zamanda 1994 ve 1995’te Saporta Kupası finallerinde boy gösterdi ve nihayet 1996’da PAOK’u, Ramon Rivas’ın 31 sayısıyla geçerek bu kupayı müzesine götürdü. Daha sonra, “Tau Ceramica” adı altında ilk kez 1998 yılında İspanya Ligi finallerine yükselen kuzey İspanya temsilcisi, 1999’da da ikinci kez Kral Kupası’na uzandı. Elmer Bennett ve Victor Alexander’lı kadro, Bask ekibini 2001 yılı EuroLeague Play-off’larına taşırken, o dönemin en güçlü ekiplerinden biri olan Kinder Bologna’ya karşı beşinci maçta alınan yenilgi, daha fazlasının başarılmasına engel oldu.

2002 yılında Dejan Tomasevic önderliğinde İspanya Kral Kupası’nı kazanan ve ilk İspanya Ligi şampiyonluğunu elde eden Tau, ardından Luis Scola’nın da olduğu kadrosuyla Kral Kupası’nı 2004 ve 2006’da tekrar kazandı. Tau, o yıllarda EuroLeague’de de başarılı performanslar ortaya koydu. Tau Ceramica, 2005-2008 yılları arasında EuroLeague’de üst üste dört kez Final Four oynadı ve bu başarı, bugüne dek sadece CSKA Moskova ile Fenerbahçe tarafından geçilebildi.

Tau Ceramica, 2005 yılında yarı finalde favori olan CSKA’yı geçse de final maçında Maccabi engeline takıldı. Ardından oynanan üç Final Four’da ise sırasıyla Maccabi, Panathinaikos ve CSKA, Tau Ceramica’yı durduran ekipler oldu. Pete Mickeal’ın harika performansı eşliğinde 2008 yılında Barcelona’yı final serisinde geçerek İspanya Ligi’ni kazanan Tau, 2009 yılında da ismini “Caja Laboral” olarak değiştirmeden önce Kral Kupası’nı bir kez daha müzesine götürdü. 2010 yılında İspanya Ligi’ni üçüncü kez kazanan Caja Laboral, 2012’de de ismini “Laboral Kutxa” olarak değiştirdi. O tarihten bu yana kupa kazanamasa da Fernando Buesa Arena’nın kapasitesini 15504’e yükselten Baskonia, saha içi ve dışındaki birçok yenilikle en üst seviyede rekabetçi olmaya devam etti.

2011 ve 2012’de EuroLeague’de Play-off oynayan Baskonia, 19 yıl içerisinde 18 kez Top 16 ya da üst turları görmeyi başardı. 2015-16’da Final Four oynayan Baskonia, yarı finalde Fenerbahçe’ye elendi. 2016-17’de CSKA Moskova, 2017-18’de Fenerbahçe ve 2018-2019’da yine CSKA tarafından Play-off turunda durdurulan Baskonia, yarıda kalan 2019-20 sezonunun ardından 2020-21’de de büyük hedeflerle yola çıktı. Baskonia, 2019-20 sezonunun İspanya Ligi şampiyonu unvanını da taşıyor.

Birçok sponsor değişikliğinin ardından halihazırdaki ismi “TD Systems Baskonia” olan İspanyol ekibinin müzesinde 1 Saporta Kupası, 4 İspanya Ligi, 6 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Basketbol tarihleri boyunca özellikle Güney Amerikalı oyuncu havuzunu kullanabilme istikrarıyla dikkat çeken Baskonia’nın formasını yakın dönemde giymiş isimler arasında Velimir Perasovic, Joe Arlauckas, Marcelo Nicola, Kenny Green, Jorge Garbajosa, Juan Espil, Elmer Bennett, Dejan Tomasevic, Andre Nocioni, Fabricio Oberto, Tiago Splitter, Arvydas Macijauskas, Jose Calderon, Luis Scola, Pablo Prigioni, Marcelinho Huertas, Igor Rakocevic, Mirza Teletovic, Walter Herrmann, Fernando San Emeterio, Nemanja Bjelica, Pete Mickeal, Ioannis Bourousis, Shane Larkin, Mike James ve Tornike Shengelia gibi oyuncular yer alıyor.

D Systems Baskonia’da son durum ve maç önü notları

Dusko Ivanovic tarafından çalıştırılan TD Systems Baskonia’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Pierria Henry, Luca Vildoza, Arturs Kurucs

Forvetler: Rokas Giedraitis, Zoran Dragic, Tadas Sedekerskis, Sander Raieste, Alec Peters, Achille Polonara, Pape Sow

Pivotlar: Tonye Jekiri, Youssoupha Fall, Ilimane Diop

Koç: Dusko Ivanovic

Baskonia, bu sezon EuroLeague’de altı maça çıktı ve dört galibiyet aldı. Zenit St. Petersburg ve Alba Berlin ile oynaması gereken karşılaşmalar, pandemiden kaynaklı sorunlar nedeniyle ertelenmişti. EuroLeague’de son üç maçını kaybeden Baskonia, son EuroLeague karşılaşmasında 12 Kasım Perşembe günü CSKA Moskova’ya konuk olurken, rakibine 89-86 kaybetti. Baskonia’da Youssoupha Fall 19 sayı ve 8 ribaund, Pierria Henry 17 sayı ve 5 asist üretti.

Ivanovic’in öğrencileri, İspanya Ligi ACB’de oynadığı 11 maçta sekiz galibiyet elde etti. Baskonia, son ACB karşılaşmasında 15 Kasım Pazar günü Monbus Obradoiro’yu ağırladı ve mücadeleyi 80-74 kazandı. Baskonia’da Luca Vildoza 19 sayıyla en skorer isimdi.

Koç Ivanovic, bu sezon ilk beşlerde 10 farklı oyuncu kullandı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek isim Rokas Giedraitis oldu.

Pierria Henry, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı.

Achille Polonara, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir top çalma istatistiği yaptı.

Zoran Dragic, son altı EuroLeague maçının beşinde en az bir 3 sayılık isabet buldu.

Rokas Giedraitis, faul çizgisini son 13 ziyaretinde hata yapmadı.

Pierria Henry, maç başına 19.2 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu sezon beşinci. Henry, asistlerde de 6.2 ortalamayla ikinci sırada yer alıyor.

Achille Polonara, 7.2 ribaund ortalamasıyla bu sezonun en iyi üçüncü oyuncusu.

Pierria Henry maç başına 2.0 top çalma istatistiğiyle EuroLeague’de lider, Polonara ise 1.7 ortalamayla altıncı.

Zoran Dragic’in EuroLeague’de 100. üçlüğünü bulmasına 3 üçlük kaldı.