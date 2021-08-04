Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Dinamo Kiev Canlı

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Vitor Pereira, bu karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme şansı yakalayıp, 15 Ağustos’ta başlayacak lig öncesi birçok isimle ilgili kararını verecek.





Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez













MAÇ BAŞLADI

4.dakikada sol kanattan Ferdi geldi ortasını yaptı kaleci Boyko çıkıp topu kontrol etti.

7.dakikada Zajc'ın pasıyla sol çaprazda topu alan Ferdi Kadıoğlu sert vurdu şutu auta gitti

11.dakikada Gerson Rodrigues sert vurdu kaleci Altay topu çıkardı

GOL! 28.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lednev kaleci Altay'ın yanından köşeye vurdu ve golü attı.





5 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi

Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Biletler 80 TL’den satışa sunuldu

Passolig üzerinden 80 TL’den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.