Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bitiriyor! İşte bonservisi...

Fenerbahçe, adeta yılan hikayesine dönen Luiz Gustavo transferinde artık mutlu sona çok yakın gibi görünüyor. Fransız basınından bugün gelen haberlerde Sarı Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu duyurulurken Olimpik Marsilya'yla yapılacak anlaşmanın detaylarının da netleştiği ifade edildi.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, Nantes'ta forma giyen Valentin Rongier'nin kulübüne Marsilya'ya gitmek için baskı yaptığını ve bu gelişme sonrası hem söz konusu transferin hem de Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gelmesinin önünün açıldığını yazdı. Haberde Sarı Kanarya'nın 32 yaşındaki ön libero için 7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler