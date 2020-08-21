Fenerbahçe limit engelini aşmak üzere! İmzalar atılıyor...

Fenerbahçe, bu taz transferde ortalığı resmen kasıp kavuruyor. 4 Ağustos'ta transfer döneminin başlamasıyla sarı lacivertli takım peş peşe imzalar attırdı. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Mame Thiam ve Sinan Gümüş Fenerbahçeli olurken, sırada Jose Sosa var.

Ancak herkes sadece 178 milyon liralık limiti olan Fenerbahçe'nin bu isimlere lisansı nasıl çıkartacağını da sorup duruyor. Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yürüten Fenerbahçe, büyük aşama kaydetti. Tarafların 7 ila 10 yıl arasında bir anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Görüşmelerde ilk yıl ödeme olmaması, diğer 3 yıl faizin ödenmesi ve sonraki 3 yıl da ana para ödemesi üzerinde duruluyor.









Anlaşma imzalandığında Fenerbahçe transferdeki limit engelini de aşmış olacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce Bankalar Birliği ile anlaşma imzalamamalarının nedeni olarak sürenin kısa ve şartların ağır olmasını göstermişti. Koç, anlaşma şartlarının düzeltilmesi halinde imzalayabileceklerini de belirtmişti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, ilk 2 yılı ana para ödemesiz, 5 yıllık anlaşma yapmıştı. Galatasaray 493, Beşiktaş 298 ve Trabzonspor ise yeni sezon için 152 milyon liralık limit almıştı.

Ajansspor







