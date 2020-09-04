Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve sonrasında ülkesine dönerek Union Berlin'e imza atmıştı. Oyuncunun durumuna ilişkin dava süreci sürerken Fenerbahçe'nin talep ettiği tazminat tutarını Transfermarkt.com.tr'ye konuşan yönetici Alper Pirşen açıkladı. Sarı-Lacivertliler'in sportif hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Pirşen, benzer örnekler doğrultusunda Kruse'den 18 milyon Euro'luk bir tazminat talepleri olduğunu aktardı.

Devam eden sürece ilişkin açıklamalar yapan Pirşen, "Max Kruse, kulübümüze karşı FIFA’da 7,5 Milyon Euroluk bir dava açarak kulübümüzden ayrıldı. Biz bu davaya ilişkin argümanlarımızı FIFA’ya yolladık. Bunun yanısıra Max Kruse’ye karşı dava açtık. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncudan bu süreçteki zararlarımızın giderilmesi için yaklaşık 18 Milyon Euroluk bir talebimiz var. Enteresandır birçok hukuk bürosu türünün ilklerinden olacak bu davayı görebilmek için, -uluslararası büyük hukuk bürolarından bahsediyorum; İsviçre, Almanya, İngiltere’de bulunan büyük firmalar- ‘biz ilgilenmek isteriz’ diye bize bu davaya bakmak için teklifte bulundular. Kulübümüzün tarihinde geçmişte buna çok benzer bir dava var. Tabii ki durum aynı değil, yaşananlar birebir aynı değil ama yine Arjantin’e dönmek isteyen ve Türkiye’de mutlu olmayan Ariel Ortega’nın da kulübümüzden olaylı bir şekilde ayrılıp daha sonra 11 milyon dolar tazminat ödeme yükümlülüğü doğmuştu. Buna benzer yakın tarihte birebir aynı konu değil, aynı dava diyemem ama kulübünden usulsüz şekilde ayrılan futbolcuların 15-20 milyon Eurolar gibi tazminat ödeme yükümlülükleri doğduğu hepimizce biliniyor" ifadelerini kullandı.

Union Berlin'in kendilerine bir bonservis bedeli önermediğini aktaran Pirşen, oyuncuya futbol oynama noktasında kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin soruyu ise, "Aramızdaki sorun şu anda her iki taraftan da FIFA'lık olmuş durumda. Biz kulübümüzün haklarını sonuna kadar gözetmek zorundayız. Bu böyle de olacak. Buna cevap vermek için, kolaylıktan kastınızın ne olduğu iyi anlamamız gerekir" dedi.

Son olarak Fenerbahçe döneminde Kruse'ye karşı müsamahalı olundu mu sorusunu yanıtlayan Alper Pirşen, "Kendisine belli sınırlar çerçevesinde anlayış gösterdiğimiz konular elbette oldu. Ancak, takım içinde kendisine özel bir muamele yapıldığı söylenemez. Fenerbahçe bu konularda disiplinli bir yerdir. Çok eski senelerde Türkiye, bu konuda futbolcular açısından bir cennet olarak görülebilir ama şu an gerçekten belli bir disiplin çerçevesinde futbolcuların antrenman yapması, maçlara çıkması ve takımın aktivitelerine katılması bekleniyor. Dolayısıyla bu konuda Kruse’nin beklentileri olduysa dahi Fenerbahçe ona özel bir muamele yapmadı, yapamazdı" dedi.