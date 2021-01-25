5 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta Sivasspor'la berabere kalan Fenerbahçe, 21. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek. Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip geldiği haftada fire vermek istemiyor. 39 puanı bulunan ve 1 maç eksiği olan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı Mesut Özil’in maçı tribünden izlemesi bekleniyor. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran ve Kadıköy'e moralli gelen Kayserispor ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak. Kayseri ekibi 19 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Kayserispor 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Mame Thiam, Pelkas, Samatta

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Sadık Çiftpınar, Novak, İsmail Yüksek, Kemal Ademi.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behic, Joseph Attamah, Gustavo Campanharo, Daniel Avramovski, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Wilfred Kanga.

Kayserispor yedekleri: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Yaw Ackah, Anton Maglica

Erol Bulut: Mutlaka kazanmamız gerek

Erol Bulut, dünkü son idmanın ardından oyuncularına bir konuşma yaptı. Son 6 maçta sadece 2 puan kayıp yaşadıklarına dikkat çeken Bulut, “İyi bir seri yakalayarak zirveye ortak olmayı başardık. İlk yarıyı Kayserispor maçıyla bitiriyoruz. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız” ifadelerini kullandı. Devre arası olmayacağına dikkat çeken 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Hemen ardından ikinci devreye başlayacağız. Yakaladığımız havayı sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz” dedi.

Fenerbahçe’de 3 oyuncu sakat

Sarı-Lacivertliler, Kayserispor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Omzundaki platin ameliyatla alınan Ferdi Kadıoğlu bu akşam da görev yapamayacak. Sivas maçında sakatlanan ve adalesinde yırtık testip edilen Marcel Tisserand en az 20 gün takımdan ayrı kalacak. Sakatlığı devam eden bir diğer isim olan Sinan da bu akşam yok. Gökhan Gönül’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Kayseri’de son kurban Alibec

Rumen yıldız, 2 gol atarak galibiyeti getirdiği Başakşehir mücadelesinde sakatlanmıştı. 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Dennis Alibec, zorlu Fenerbahçe deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Sarı- Kırmızılılar’da uzun süredir sakat olan kaleci Lung bu akşamda forma giyemeyecek. Sağ bek Miguel Lopes de iyileşmedi. Ayrıca yeni transfer Melih okutan cezası nedeniyle oynayamayacak.

Fenerbahçe son 8 maçta 2 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri’deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy’deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

İstanbul’da 23. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul’da 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul’da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994’te cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005’te İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.