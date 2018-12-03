Süper Lig’de 14. haftanın son gününde Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Taraflardan biri, lider Başakşehir’in kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. Diğeri ise uzun süredir kurtulamadığı alt sıralardan çıkışa geçip yeni bir hava yakalamanın peşinde. Yıllardır Kadıköy’de oynanacak birçok maç için bu tanımlama yapıldı. Ancak bu sezon Süper Lig’de işler adeta tersine döndü... Binlerce taraftarını arkasına alıp, şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkmaya alışan Fenerbahçe, bu kez puan tablosunun alt sıralarından kurtulmak isteyen taraf. Kasımpaşa ise belki de tarihinde ilk kez zorlu deplasmana, lidere iyice yaklaşmak adına 3 puanı hanesine yazdırmak için çıkacak!

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Bu arada mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali; Mehmet Topal, Elif, Barış, Mehmet Ekici, Valbuena; Slimani

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Eduouk, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe'de son dakika!

Sarı-Lacivertliler’de derbi cezalıları Jailson ve Roberto Soldado bu akşam da görev yapamayacak. Trabzon’da el parmağı kırılan Andre Ayew ile sakatlıkları devam eden Alper Potuk ve Oğuz Kağan Güçtekin; Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Kasımpaşa'da son dakika

Mustafa Denizli, kritik karşılaşmada 3 oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan kanat oyuncusu İlhan Depe, orta sahada görev yapan Abdul Khalili ve stoper Uğurcan Yazgılı bu akşam forma giyemeyecek. Sol bek Olivier Veignenu’nun durumu maç saatinde belli olacak. Koita ve Özgür ise iyileşti.

Fenerbahçe'de yara sarma zamanı

Sarı-Lacivertliler için Alanya galibiyetiyle gelen bahar havası, Trabzon’daki 2-1’lik yenilgiyle son buldu. Hafta içerisinde Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe buna rağmen gruptan çıkmayı garantiledi. Koeman ve öğrencileri şimdi Kasımpaşa’yı devirerek ligde yara sarmak istiyor.

Koeman: Bu gemi batmayacak

Hollandalı teknik adam, dünkü son antrenmanın ardından öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. Erwin Koeman, “Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batmayacak! El ele verip, bu zorlu günleri aşacağız. Gemimizi sağ salim limana yanaştıracağız” ifadelerini kullandı. Koeman, Trabzon maçında kabus yaşadıklarını hatırlatarak, “Taraftarımız önünde bunu geride bırakıp, güzel bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Size güveniyorum” diye konuştu.

Denizli: Felsefemiz değişmeyecek

Kasımpaşa’nın tecrübeli teknik adamı, şampiyonluk yaşadığı eski takımı Fenerbahçe karşısına iddialı çıkıyor. Mustafa Denizli, “Takımımın şu anki temposu ve futbolundan memnunum. Zirve yarışının içinde olduğumuz için mutluyum. Fenerbahçe karşısında ilk düşüncemiz, kendi futbolumuzu sahaya yansıtmak olacak. Golü düşünen oyun felsefemizi değiştirmeyeceğiz. Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.