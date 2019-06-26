Fenerbahçe kaleci mevkisine servet harcadı! Tam 25 milyon TL!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için yoğun mesai harcayan F.Bahçe'de en büyük belirsizlik kaleci mevkinde yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler geçen sezon için kaleci mevkisine 25 milyon TL harcamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

CARLOS KAMENİ ELDE KALDI

Geçen sezon lig kadrosuna alınmayan 2.2 milyon Euro ücretli Kameni'nin 1 yıl daha sözleşmesi var. Kaptan Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalıp kalmayacağı belirsiz.

MERT GÜNOK DA İSTEDİ AMA...

Altyapıdan yetişen Mert Günok için Başakşehir'den olumsuz sonuç alınamadı. Şu anda Harun 1.5 milyon Euro, Berke Özer 700 bin TL, Erten Ersu ise 300 bin TL kazanıyor.

REKABETTEN SONUÇ ALINACAK!

Takviye için için şu anda 1 numaralı aday Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır. Yanal, kaleci mevkinde rekabetten sonuç olmaya çalışacak. Yabancı kaleci ise düşünülmüyor.

VOLKAN DEMİREL KALACAK MI!

Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Ancak kalma ihtimali daha yüksek görünüyor.

KAMENİ SIRF ZARAR

Kadro dışı olan Carlos Kameni yılda 2.2 milyon Euro alıyor. İsteyen kulüp çıkmadı.

BERKE KİRALIK GİDEBİLİR

Berke Özer'in 1 yıllığına kiralanması seçenekler arasında. Kalması halinde yedek kalması yüksek görünüyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon transfer edilen Harun Tekin, bekleneni bir türlü veremedi.

Kaynak: Takvim