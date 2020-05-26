Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Yeni sezonda başarısızlığa tahammülü olmayan Ali Koç ve kurmayları, bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Sarı Lacivertli yönetim, henüz yeni teknik adamı belirlemedi.

Gündeme birçok isim gelirken Nenad Bjelica'nın ismi yüksek sesle anılmaya başladı. Gözde aday Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Haziran ayında takımın başına getirmek istediğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'nin teknik ekip kadrosuna Mehmet Aurelio'yu dahil etmesi dikkat çekti. Hırvat hocaya takımı yeni sezonda emanet etmek isteyen Sarı Lacivertli ekipte kalan 8 haftada takımın başında Mehmet Aurelio'nun çıkması bekleniyor.

Kalan 8 haftada takımın başında olması beklenen Aurelio, önümüzdeki sezondan itibaren yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacak.

Son olarak Çorumspor'da görev aldı

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor gibi takımlarda yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten ve UEFA Pro Lisansı bulunan Aurelio, son olarak ise 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyordu.

Yönetimin 2003-2008 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'de adını efsaneler arasına yazdıran Mehmet Aurelio'nun kalan haftalarda takımı başarıyla idare edeceğini düşündüğü gelen haberler arasında.

UEFA Pro Lisans nedir?

UEFA Pro Lisans, Avrupa futbolunun resmî yönetim organı olan UEFA'nın antrenörlük lisansıdır. Lisans, mevcut en yüksek antrenörlük sertifikasyonudur ve sırasıyla UEFA'nın 'B' ve 'A' lisanslarının elde edilmesi sonucunda kazanılır.

Bir Avrupa ülkesinin lig sisteminin en üst düzeyinde bir futbol kulübünü 12 haftadan fazla yönetmek isteyen antrenörler için UEFA Pro Lisansı talep edilmektedir.

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