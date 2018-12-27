Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmit Belediyespor’u 94-66 yendi.

Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe: 94 - İzmit Belediyespor: 66

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 7, White 16, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-47