Fenerbahçe ile adı anılan teknik director Bruno Labbadia’nın yeni adresi belli oldu. Uzun yıllar Almanya’da çalışan Labbadia, Hertha Berlin ile anlaşmaya vardı. Alman kulübü haberi kendisine ait internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

54 yaşındaki teknik adam, Daha önce Darmstadt, Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg'da görev almıştı.

Bu arada corona virüs salgını sebebiyle normal şartlarda Hertha Berlin, 40 yaşındaki çalıştırıcı Nouri ile sezonu tamamlamak istiyordu. Fakat; yönetim aranın uzaması sebebiyle yeniden teknik adam konusunu gündeme getirdi ve Labbadia'da karar kılındı. Öte yandan Alexander Nouri'ye ayrılık kararının henüz verilmediği ifade edildi. Hertha Berlin, 3 hafta süren zorunlu aradan sonra sekiz kişilik gruplar halinde tekrar çalışmalara başladı.