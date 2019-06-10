Slimani ve Frey gibi isimlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezon için hem maliyeti az hem de kaliteli bir forvet arayan Fenerbahçe için yazılan isimlerden bir tanesi de Romen golcü George Puskas'tı.

Malta'ya 2 gol

23 yaşındaki forvet milli takımının Malta'yla oynadığı EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında 2 gol birden attı. Romanya ise maçı 3-0 kazandı.

Puskas geçtiğimiz sezon başı Inter'den Palermo'ya 3.3 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuş ve Serie B'de mücadele eden Sicilya ekibinde 33 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Ekonomik sebeplerden ötürü Serie C'ye düşürülen Palermo'nun oyuncusunu satmaya sıcak baktığı da biliniyor.