Fenerbahçe için Villas Boas iddiası

Önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından football365'in İspanyol medyası Marca'yadayandırdığı habere göre sarı lacivertlilerin listesinde Andrea Villas Boas bulunuyor. Portekizli teknik adamın Rafael Benitez ve Paulo Fonseca ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.









Lazio da ilgileniyor

Haberde İtalyan ekibi Lazio'nun da Villas Boas ile ilgilendiği vurgulandı. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Inter, Chelsea, Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev yaptı.