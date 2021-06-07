Fenerbahçe için Villas Boas iddiası
Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi. Son olarak Marsilya'da görev yapan ve kariyeri boyunca Inter, Chelsea, Tottenham gibi Avrupa devlerini çalıştıran Andrea Villas Boas'ın sarı lacivertlilerin listesinde bulunduğu belirtildi. Boas ile Lazio da ilgileniyor.
Önümüzdeki sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından football365'in İspanyol medyası Marca'yadayandırdığı habere göre sarı lacivertlilerin listesinde Andrea Villas Boas bulunuyor. Portekizli teknik adamın Rafael Benitez ve Paulo Fonseca ile birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
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Lazio da ilgileniyor
Haberde İtalyan ekibi Lazio'nun da Villas Boas ile ilgilendiği vurgulandı. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Inter, Chelsea, Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev yaptı.