Fenerbahçe için umutla başladı hüzünle bitti

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk etti. Sarı-Lacivertli taraftarlar da sahalarında oynanan bu ilk resmi maça yoğun ilgi gösterdi. 45 bin 442 futbolsever, takımlarına tam destek verdi. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Karşılaşmada başlama düdüğü çalmadan önce Ülker Stadı'nda futbolcuları tek tek tribüne çağıran seyirciler, oyuncuları motive etti.

Eski Fenerli...

Takımlarının geriye düşmesi sonrasında Kiev aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, maçın son anlarında Attila Szalai'nin attığı golle adeta çılgına döndü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise eski bir Fenerbahçeli Oleksandr Karavaev'in attığı gol sonrası akşam, hüzünle bitti.