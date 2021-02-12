Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ozan Zeybek, "Karagümrük maçından iyi bir sonuç çıkmazsa Fenerbahçe, Erol Bulut'la yollarını ayıracak. Şu anda yönetim etik olmaz düşüncesiyle bir görüşme yapmıyor; ama yöneticiler Steven Gerrard'ı göreve getirmek istiyor. Şu anda Glasgow Rangers ile şampiyonluğa gidiyor; bu durumda onu getirmek zor olur.''





Futbolcular huzursuz

''Pelkas, Karagümrük maçında yok, bir sonraki maçta oynayacak. Gustavo 3 maç daha oynayamayacak. İrfan Can Kahveci 2 maç daha oynayamayacak. Takım içerisinde bir huzursuzluk var. Hiçbir futbolcu oynama isteği duymuyor. Edindiğim bilgi bu yönde. Erol Bulut'la bir sorunum yok; ama Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin geldiği nokta bu maalesef; bence Karagümrük maçı Bulut'un son maçı olacak" şeklinde konuştu.







