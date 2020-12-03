Fenerbahçe için müjde: Tolga Ciğerci

Ardından dar alanda çift kale maç oynandı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yaklaşık 20 gündür sahalardan uzak kalan; Konya, Gençlerbirliği, Sivas Belediye ve Beşiktaş maçlarını kaçıran Tolga Ciğerci, dün takımla çalışmalara başladı. Sangare ve Harun düz koşu yaparken, Samatta fitness çalışması gerçekleştirdi. Sinan Gümüş ise kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.



