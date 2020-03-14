Fenerbahçe havlu attı! Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve 27. hafta fikstürü

Süper Lig'de son haftalara gelinirken puan durumu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konyaspor deplasmanından sahadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 40 puanda kaldı ve zirve yolunda havlu attı. Fenerbahçe'nin 1 maçı eksik olan Trabzonspor ve Başakşehir'le 12, Galatasaray ve Sivasspor'la ise arasında 9 puan fark bulunuyor. Haftanın en önemli maçları pazar günü oynanacak. Trabzonspor-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçlarının ardından şampiyonluk yarışı şekillenecek. Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 27. haftanın fikstürü haberimizde.

14 Mart 2020, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe havlu attı! Süper Lig 26. hafta güncel puan durumu ve 27. hafta fikstürü

Süper Lig'de haftalar geçtikçe heyecan yükselirken puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 40 puanla 7. sırada kaldı. Pazar günü oynanacak maçlar Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir. Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray -Beşiktaş maçlarının ardından puan durumu altüst olabilir.

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Süper Lig puan durumu

1.Trabzonspor 52 puan (1 maçı eksik)

2.M.Başakşehir 52 puan (1 maçı eksik)

3.Galatasaray 49 (1 maçı eksik)

4.Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5. Alanyaspor 43 puan

6.Beşiktaş 43 puan (1 maçı eksik)

7.Fenerbahçe 40 puan

8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 32 puan

10.Denizlispor 31 puan

11. Gençlerbirliği 28 puan

12.Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)

13. Kasımpaşa 26 puan 

14. İH Konyaspor 26 puan

15 BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

16.Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 23 puan

18.İM Kayserispor 19 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 26. hafta maç sonuçları

Ankaragücü 2 - 1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2 - 0 Göztepe

Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

Süper Lig 27. hafta fikstür

Fenerbahçe - Kayserispor

Gaziantep - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Sivasspor - Denizlispor

Beşiktaş - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Başakşehir - Alanyaspor

Göztepe - Trabzonspor

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