Sezona iyi başlayıp ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe 'nin yükselişi Milli ara sonrası iç sahada öne geçip 1-1 berabere kaldığı Sivasspor mücadelesinde sona ermişti. Pazar günü de Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilen Sarı- Lacivertliler'de teknik direktör Vitor Pereira, bugün oynayacakları Giresunspor maçı öncesinde oyuncularına 3 puan uyarısında bulundu. Puan kayıplarına rağmen takımın ortaya koyduğu kazanma azminden mutlu olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Milli ara, sakatlıklar ve şanssızlıklar gibi hiç bir mazeretin arkasına saklanmayacağız" dedi.





'Kazanmak zorundayız'

Sezon başında gelen kayıplardan dersler çıkarıp hataları en aza indirmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen 53 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmada, "Yoğun maç trafiğini kaldıracak kadro yapımız var. Yenilerin uyum sorunu üzerinde yoğunlaştık. Giresunspor maçı hem rakip hem de bizim açımızdan büyük önem kazandı. Günü 3 puanla kapatıp, şampiyonluk hedefine kayıpsız bir şekilde yürümek istiyoruz. Hedeften sapmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.