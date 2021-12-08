Fenerbahçe haberi... Sosa: Çok önemli

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın son maçına çıkacak olan Fenerbahçe 'de tecrübeli futbolcu Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Franksfurt maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu maçın önemine vurgu yaptı.

Arjantinli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Eintracht Frankfurt maçı için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilememiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçtan sonra ligi düşünmeye başlayacağız. Bu ligi tanıyorum. Son haftalarda her şey olabilir."

"Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Yıllar ilerledikçe pozisyonum da değişti. Artık daha geride oynuyorum. Önemli olan şahsi başarım değil, takımıma katkı vermek. Zaten ön tarafta bize yardım edecek çok isim var."

"Hocamız, gençlere çok şans veriyor. Biz de tecrübeli oyuncular olarak onlardan sorumluyuz. Onlara örnek olmak zorundayız çünkü onlar bu kulübün geleceği."







