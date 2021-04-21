Fenerbahçe haberi... Luiz Gustavo’nun oğlu oldu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo’nun oğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luiz Gustavo’nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian’a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA







