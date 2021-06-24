Fenerbahçe haberi: Lucien Favre imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç'un Pazartesi günü açıklayacağız dediği teknik direktör konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'in uzun süredir gündeminde yer alan İsviçreli teknik adam Lucien Favre'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 63 yaşındaki teknik direktör Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Favre, 2018'da Dortmund'a katılmadan önce iki sezon Nice ve öncesinde Mönchengladbach ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştırdı.







