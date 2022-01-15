Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Jose Sosa, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı Lacivertli ekibin tek golünü atan Arjantinli orta saha, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Biraz daha zamana ihtiyacımız var'

''Oyunun son bölümünde gol yemek bizim için üzücü oldu ama maçın genelinde baktığımızda beraberlik adil sonuç. Pozitif düşünmemiz gerekiyor. Yeni hocamız geldi, ileriye bakmalıyız. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çok çalışacağız bu durumu değiştirmek için.''







