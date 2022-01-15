Fenerbahçe haberi | Jose Sosa: Biraz daha zamana ihtiyacımız var
Fenerbahçe'nin Arjantinli orta sahası Jose Sosa, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Beraberliğin adil bir sonuç olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, biraz daha zamana ihtiyaçlarını olduğunu ifade etti ve ''Pozitif düşünmemiz gerekiyor, yeni hocamız geldi, ileriye bakmalıyız.'' diye konuştu.
Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Jose Sosa, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sarı Lacivertli ekibin tek golünü atan Arjantinli orta saha, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
'Biraz daha zamana ihtiyacımız var'
''Oyunun son bölümünde gol yemek bizim için üzücü oldu ama maçın genelinde baktığımızda beraberlik adil sonuç. Pozitif düşünmemiz gerekiyor. Yeni hocamız geldi, ileriye bakmalıyız. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çok çalışacağız bu durumu değiştirmek için.''