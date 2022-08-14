Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus seri peşinde

Fenerbahçe , Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ’in 2. hafta maçında yarın Kasımpaşa’yla karşılaşacak. Ardından Avrupa Ligi gruplarına kalmak için Austria Wien’le deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmanın uğraşını verecek. Ağustos ayındaki sınavlar Kadıköy’de oynanacak Adana Demirspor ve Austria Wien maçının rövanşı ile devam edecek. Jesus, seriyi 29 Ağustos’ta MEDAŞ Stadı’nda oynanacak Konyaspor maçı ile tamamlayacak. Bu zor virajları kayıpsız geçmek isteyen 67 yaşındaki teknik adamın hedefi takımını hem Avrupa Ligi gruplarına taşımak hem de Süper Lig’in ilk maçında yaşanan hayal kırıklığını camiaya unutturmak olacak.