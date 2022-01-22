Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten İsmail Kartal, "Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. Oyun planım bu. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun bu. Çok iyi başladık. Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik." dedi.

"Alternatifleri yok"

Takımdaki bazı mevkilerin alternatiflerinin bulunmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı." sözlerini söyledi.

Transfer mesajı

Yönetimle görüşüp takıma takviye yapabileceklerine de değinen İsmail Kartal, "İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. Sakat olan bölgelerle ilgili belki yönetimle konuşup birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum. İlk yarı Serdar, ikinci yarı Novak, benim en etkili oyuncularımdan birini sol beke çekmem. Tempo yapamıyorsunuz ve oyun gücünüz azalıyor. Bu yüzden rakip de sizin üstünüze gelir. İyi futbol oynamaya çalıştığımız dönemde, bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Benim istediğim Fenerbahçe ilk yarıdaki"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı:

"Maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Fenerbahçe her zaman kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışır ve kazanmak için sahada işini yapar. İlk yarı öne geçtik. 2-3 tane çok önemli pozisyonumuz vardı, bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novak'ın sakatlanması ve orada orijin bir oyuncumuzun olmamasından dolayı hücumdaki etkili oyuncumuz Osayi'yi o bölgeye çekmek zorunda kaldık. Oyun gücümüz zayıfladı. Farklı hamle yapmayı düşünürken, sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor üzerimize gelmeye başladı. O arada bir gol yedik. Daha sonra saha içinde 4 tane yerli oyuncu var, 1'ini alınca 3 oyuncu kalıyor. O'nun yerine oyuncu koyamamak gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Son bölümde beraberlik ile yetinmediğimizi göstermek adına hamleler yaptık ama olmadı. Benim istediğim Fenerbahçe ilk yarıdaki. Bu oyunu geliştirerek yol kat etmek gerekiyor. Bu soğuk havada her iki takım da çok iyi mücadele etti. Sivasspor'a da başarılar diliyorum."

"İlk yarı kendi evimizde oynar gibi domine eden bir Fenerbahçe vardı"

"Bugün siz de gördünüz. İlk yarı kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden, beklentilerin üzerinde bir Fenerbahçe vardı. Güzel de bir futbol ortaya koyduk. Ön tarafta rakibi tehdit edecek oyuncuyu mecburen arkaya çektik. Bugün sonuç olarak yenilmedik, 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"O bölgeye bir transfer yapacağız"

"Bu takımın birazcık geliştiğini görürseniz 3 kulvarda da gidileceğini tahmin edebilirsiniz. Bazen elinizden gelen bir şey olmuyor. Sakatlık, ceza, hastalık oluyor. Başkanım ve yöneticilerimizle görüşüp neler yapabiliriz, onların kararını vereceğiz. Novak'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Başkanımızla görüşüp o bölgeye bir transfer yapacağız. Belki de olmayacak ama bakalım, bilemiyorum."i.



