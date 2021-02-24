Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci sahaya indi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30’da başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İrfan Can Kahveci ile Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Luiz Gustavo özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Sadık Çiftpınar ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



