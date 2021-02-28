Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, kritik Trabzon deplasmanına götürülmedi ve bir anlamda kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un aldığı bu karar sosyal medyada da gündem oldu. Kararın ardından Caner Erkin, sosyal medya hesabından Fenerbahçe formasının armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşmıştı. Mesut Özil, Mert Hakan, Gökhan Gönül gibi futbolcular da Caner'in paylaşımını beğenmişti. Sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen, Sarı-Lacivertlilerin çok şey beklediği yeni transfer İrfan Can Kahveci de, Caner'e destek çıkarak birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Caner Erkin'in kahve içmesi dikkat çekti.

Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'nin Caner Erkin'e dair bir açıklama yapması bekleniyor.







