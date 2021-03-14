Fenerbahçe haberi: Filip Novak ilk golünü attı

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon ligde 7, kupada ise 3 gol atan, toplamda tam 10 atma başarısı gösteren Filip Novak, Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü atmayı başardı. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin konuk ettiği maçta, arka direkte kendini unutturan ve kafa golüyle takımını öne geçiren Novak, geçen sezon Bordo-Mavili ekipte de toplamda 10 gol atarak oldukça ofansif bir bek görüntüsü çizmişti.

Sezonun büyük bölümünde Caner Erkin'in ardında forma şansı bekleyen Filip Novak, sakatlığını atlattıktan sonra, Caner Erkin'in de kadro dışı bırakılmasıyla ilk 11'de şans bulmuştu. Gençlerbirliği maçına kadar gol ve asist katkısı bulunmayan Novak, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde gol atan 19. oyuncu oldu.







