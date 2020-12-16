Türkiye'de çalıştığı yıllarda Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Instagram hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Her zaman Türkiye sevgisinden bahseden ve otobiyografisinde de Türkiye yıllarını övgüyle anan Daum'a, Fenerbahçeli taraftarlar "Geri dön hocam. Tarihimizin en iyi hocalarından birisin sen", "Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var" gibi yorumlar yazmışlardı.

1953 doğumlu Alman teknik adam Christoph Daum, Sarı-Lacivertli taraftarların kendisine yazdığı övgü dolu mesajların üzerine, "Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı🧿 Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim🙏Türkiye benim ikinci Vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır!" paylaşımı yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Daum'un paylaşımını beğeni ve yorum yağdırdılar.

Fenerbahçe ile 2003/04 ve 2004/05 yıllarında 2 şampiyonluk kupası kaldıran Christoph Daum, 2005/06 ve 2009/10 sezonlarında ise son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. 4 yılın geneline bakıldığında Süper Lig'de çok başarılı bir grafik sergilemişti.

Türkiye'de en son Bursaspor'da görev alan Daum, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 3 yıldır teknik direktörlük yapmadı.



















