Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Son 5 maçtan 15 puan çıkaran ve lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Erol Bulut'un ekibi, zorlu Sivasspor maçından da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Sivas’ta hava oldukça soğuk olacak. En yüksek sıcaklık değeri -3 derece, en düşük sıcaklık ise -12 derece olması bekleniyor. Maç saati ise hava sıcaklığının -11 derece olması bekleniyor.

Bu durumla ilgili olarak Sarı Lacivertliler'in tecrübeli sol beki Caner Erkin'den flaş bir paylaşım geldi. Caner Erkin Instagram story'sinde "Bu karda kışta, bu kıyamette senin için buradayız biz Fenerbahçe" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.







