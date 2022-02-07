Bu sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe ’de taraftarlar artık yeni gelecek teknik adamın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda bu konuyla alakalı bilgi vermiş, “3 isimle görüşüyoruz, 2’siyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. Çünkü bu insanlar hemen para pul konuşmuyor. Konsept, kulüp, vizyon... Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Kadrolar inceleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Başkan isim vermedi. Ancak maddi konuların konuşulmaya başlandığı isimlerin Joachim Löw ve Roger Schmidt olduğu öğrenildi. Löw ile zaten uzun süredir temaslar devam ediyordu. PSV ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmayan Schmidt ile de birçok kez görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.





Portekiz ekolü olmamıştı

Yönetimin önceliği Löw. Tecrübeli çalıştırıcı aceleci davranmadan, iyice düşündükten ve projeyi inceledikten sonra karar vermek istiyor. Fenerbahçe’nin görüşmeler gerçekleştirdiği diğer hocanın ise Benfica’dan ayrıldıktan sonra haziran ayına kadar dinleneceğini açıklayan Jorge Jesus olduğu iddia edildi. Ali Koç, sezon başında Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıktan sonra yaptığı açıklamada, “Yeni hocamız Alman ya da Portekiz ekolünden olacak” demiş ve Vitor Pereira’yı takımın başına getirmişti.

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