Fenerbahçe haberi... Attila Szalai: Daha çok çalışmamız gerekiyor

Attila Szalai'nin maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki. Gerçekten çok şanssız pozisyonlardı. Aslında maç boyunca rakibimizi kontrol altına almayı başarabilirdik. Kalemize 2-3 kez geldiler ve 2 gol attılar. Hatalarımızı analiz etmemiz, daha çok çalışmamız ve reaksiyon göstermemiz gerekiyor.

Bir orta geldi, orta geldikten sonra merkezde de bir şanssızlık yaşadık. Futbolda bazen bu tarz şeyler olur, normaldir. Bizim yapmamız gereken şey, daha çok çalışmamız gerekiyor, daha kompakt olmamız gerekiyor. Ancak böyle başarı elde edebiliriz."