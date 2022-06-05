Fenerbahçe , dün flaş bir adımın duyurusunu yaptı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'da, Maltepe bölgesinde yer alan Futbol A Takımı ve altyapı için kullanılacak olan ve 30 yıllığına Fenerbahçe'ye tashih edilen alan ile ilgili olarak bilgilendirme ve tanıtım videosu paylaşıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi.

'Minnetlerimizi sunuyorum'

Koç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum."