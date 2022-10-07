Fenerbahçe 'de son dönemde sakatlar bir hayli arttı. Özellikle Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Luan Peres, Avrupa Ligi'nde takımını yalnız bıraktı. Bu 3 futbolcunun durumuyla ilgili olarak da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sakatlığı devam eden isimlerin hafta sonu pazar günü Fatih Karagümrük karşısında da sahada olmayacağı öğrenildi.

Bu arada dizinden sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumunun da ciddi olduğu belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen çıktığı 8 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Joshua King'in de tedavisine devam ettiği belirtildi.3 haftadır dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Luan Peres'in ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

King ve Peres, Ankaragücü'ne

King ve Peres'in, Karagümrük ve gelecek hafta oynanacak Larnaca mücadelesini de kaçıracağı belirtildi. İki oyuncunun, 17 Ekim'de ligde Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada formalarına kavuşma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.