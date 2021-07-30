Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , 5. hazırlık maçında Alman ekibi Greuther Fürth'le karşılaşacak. Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, Csikszereda'yı 2-0'la geçen, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Fürth'ü mağlup edip moral depolamak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig üzerinden 80 liradan satışa sunuldu.

Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

En ciddi rakip Dinamo Kiev

4 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe, güçlü bir rakiple kendini test edecek. Sarı Lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşılaşacak. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Vitor Pereira’yı fazlasıyla kızdırdı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Hollanda’nın PEC Zwolle takımı ile karşılaştı. Kanarya, 2-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu durum, Vitor Pereira’yı fazlasıyla kızdırdı. Portekizli teknik adam, dünkü idmandan önce takımla bir toplantı yapıp uyarılarda bulundu. Pereira, “Maçtaki ilk 60 dakikalık bölümden memnunum. İyi oynadık, gelişmekte olduğumuzu gösterdik. Ancak son 30 dakikadaki oyun, yapılan hatalar ve yenilen goller kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘Mazeret olamaz’

53 yaşındaki teknik adam, “Ben buraya zaman harcamak için değil, kazanmak için geldim. Kazanmak için de sahada bireysel davranmaktan kaçınıp, takım halinde hareket etmeliyiz. Bu kadar fazla hata olmaz. Evet, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz ve zamana ihtiyacımız var ama bu durum, yapılan hatalar için mazeret olamaz” diye konuştu.