Fenerbahçe forvet hattında son yıllarda olmadığı kadar alternatife sahip. Bu isimler arasında en çok ön plana çıkan isim Samatta. Tanzanyalı yıldız 11'de oynadığı ilk maç olan Karamgümrük karşısında 2 kez fileleri sarsarak kalitesini konuşturdu. Rekabet yüksek olsa da Samatta’nın kadrodaki yeri garanti. Erol Bulut, Fenerbahçe’de henüz bekleneni veremese de Enner Valencia’ya da çok güveniyor. Tecrübeli oyuncu, Uruguay karşısında müthiş futbolu ve ülkesinin 4-2 kazanmasıyla moralli dönecek. Bulut, Göztepe karşısında da Valencia’ya 11’de şans vermeyi planlıyor. Başarılı teknik adam, oyun planını bu ikilinin üzerine kuracak.

Kulübe de boş değil!

Göztepe savunmasının Samatta’ya ekstra önlem almasını bekleyen Bulut, Valencia’nın bu durumdan faydalanarak ceza sahasında kendisine boş alanlar bulmasını bekliyor. 45 yaşındaki teknikadamayrıca Ekvadorlu yıldızın ceza sahası ve çevresinde sürekli koşularyaparaksavunmanındengesini bozacağını düşünüyor.

Yusuf Dursun





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