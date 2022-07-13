Fenerbahçe , kaleci transferinde Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan'ı listesine eklemişti. Şu anda ibre Gökhan Akkan'dan yana...

Fenerbahçe forması giymeden ayrıldı

Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 5 Kasım 1989 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oynamaktadır. 2007-08 sezonunun başında Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Üç yıllık sözleşme imzalamıştır. Ertuğrul, Fenerbahçe'de 22 numaralı formayı giymiştir. 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Kayseriyspor kiralandıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve hazırlık kampına katılmıştır.

Ertuğrul, 2011-12 sezonu başında Samsunspor'a kiralanmıştır. Burada ilk maçına 18 Eylül 2011'de çıkan başarılı kaleci, sezon boyu çok başarılı performans sergilemiş ve birçok Süper Lig kulübünün transfer listesine girmiştir.

2012-13 sezonu başında Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmesi üzerine Ertuğrul takas edilmiştir. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ertuğrul, 2 yıl kiralık + satın alma opsiyonlu olarak Kayserispor'a verilmiştir. 19 Ağustos 2012'de ilk maçına Bursaspor karşısında çıkan Ertuğrul, bu maç ile birlikte formasını Gökhan Değirmenci'den almış, ancak bu maçta kalesinde 1 gole engel olamamıştır. Robert Prosinecki'nin takıma gelmesiyle küme düşme hattından kurtulan takım da Ertuğrul kaleyi korumuş ve Süper Lig'de en çok kurtarış yapan isimlerden biri olmuştur. Ertuğrul 2012-13 sezonunda 30 maçta toplam 2620 dakika süre almıştır. Bu maçların 8 tanesinde ise kalesini gole kapatmıştır.

Gökhan Akkan kimdir?

Gökhan Akkan, 1 Ocak 1995 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya geldi. Akkan, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymektedir.

Türkiye millî takımının U-15, U-16, U-18, U-19 ve U-21 yaş kategorilerinden forma giymiştir. 2018 ve 2019 A millî takıma davet edilen Gökhan Akkan, ilk maçına 27 Mayıs 2021'de oynanan Azerbaycan maçıyla çıktı.

Kaynak: Ajansspor