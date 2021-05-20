Fenerbahçe - Giroud temasında son dakika!

Fenerbahçe ile adı anılan Fransız golcü Olivier Giroud'nun transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Topmercato.com'un İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta dayandırdığı haberde, Milan, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan devinin Haziran ayında Giroud ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Haberde Kırmızı siyahlıların Fransız golcüyü 2022'ye kadar sözleşme imzalayan yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in alternatifi olarak düşündüğü belirtildi.





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Fenerbahçe'nin de gündeminde

Chelsea ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda sona erecek olan Olivier Giroud, Maviler ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 25 maçta 10 gole imza attı. Fransız futbolcu, uzun süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor. Öte yandan Giroud, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası kadrosuna da dahil edildi.