Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni 5-2 yenerek, iki haftalık 3 puan hasretini sona erdirdi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada 9. dakikada Giovanni Sio’nun golüyle geriye düşen Fenerbahçe, rakibine Vedat Muric (2) ve Luiz Gustavo’nun golleriyle karşılık vererek soyunma odasına 3-1 önde gitti. Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanlarından birer puanla dönen Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 5 golle geçti ve galibiyet hasretini dindirdi.

Puanını 25’e çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kadıköy’de 3. kez 5 gollü galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı. Süper Lig’de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0) ve İttifak Holding Konyaspor’dan (5-1) sonra Gençlerbirliği’ni de 5 golle yendi.

Max Kruse siftah yaptı

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 9. maçında ilk golünü kaydeden Kruse, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi’nde 27 Nisan’da Fortuna Düsseldorf karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Muriç, gol sayısını 9’a çıkardı

Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle galibiyette başrol oynadı. Bu sezon Süper Lig’de 13. maçında 9. golünü atan Muriç, toplamda ise 10 gole ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu’ndan şık gol

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşısında şık bir gole imza attı. Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig’de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi’yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Gustavo, Süper Lig’deki ikinci golünü kaydetti.

Serdar Aziz devam edemedi

Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, kasığındaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, kasığında ağrı hisseden Serdar’ı riske etmedi ve ikinci yarının başında oyunda aldı. Serdar’ın yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil olurken, Luis Gustavo stopere geçti.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu’yla ilk kez kaybetti

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla ilk yenilgisini aldı. Bu maça kadar ligde Hamzaoğlu yönetiminde4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik elde eden başkent temsilcisi, Fenerbahçe karşısında farklı mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 14 puanda kaldı.