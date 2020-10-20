Rodrigues son olarak sakatlığını bahane ederek geçen hafta idmanlara çıkmayı bırakmıştı. Erol Bulut’un kadroda düşünmediği Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ali Koç ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesini fesh etmeyi kabul etti. Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezonun başında geldiği Fenerbahçe’de 29 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Bir türlü bekleneni veremeyen kanat oyuncusu bugün Suudi Arabistan’a giderek takımı Al-Ittihad’a katılacak.