Fenerbahçe Garry Rodrigues'le yolları ayırdı
Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe’de beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti. Senelik 2.5 milyon Euro’luk maaşıyla takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu kadroda düşünülmüyordu.
Rodrigues son olarak sakatlığını bahane ederek geçen hafta idmanlara çıkmayı bırakmıştı. Erol Bulut’un kadroda düşünmediği Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ali Koç ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesini fesh etmeyi kabul etti. Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezonun başında geldiği Fenerbahçe’de 29 maça çıkarken 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Bir türlü bekleneni veremeyen kanat oyuncusu bugün Suudi Arabistan’a giderek takımı Al-Ittihad’a katılacak.