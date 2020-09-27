Fenerbahçe, Galatasaray'ı 6 maçtır yenemiyor! En son 23 Nisan 2017'de Türk Telekom'da 1-0 kazanan Sarı- Lacivertliler, sonraki 6 derbide 5 beraberlik yaşarken, 20 yıl sonra ezeli rakibine Kadıköy'de mağlup olmuştu!

Derbi karnesi çok zayıf

Kanarya, ligde çıktığı son 11 derbide sadece 1 kez kazandı! Bu periyottaki tek galibiyetini geçen sezon Kadıköy'de 3-1'lik skorla Beşiktaş karşısında yaşayan Sarı-Lacivertliler, diğer 10 maçta 7 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

En son Daum başarmıştı!

Ligde çıktığı son iki derbide önce Galatasaray'a, ardından da Beşiktaş'a yenilen Sarı- Lacivertliler; en son Daum'la üst üste 3 derbi kaybetti. 2004- 2005 sezonunda sırasıyla Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 1-0 ve yine Kartal'a tarihi maçta 4-3 mağlup olmuştu.



