Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında takipçisi Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takım arasında 3 puan fark var. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf haftayı lider kapatacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Dev derbiyi takip etmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı, derbiyi şifresiz veren kanallar listesini araştırıyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Arena Sport 1 HD (cro) Arena Sport 2 HD (serbia) Az Tv(Azerbaycan) beIN Sport Max 7, beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı) BT Sport Extra Red Button, OTE Sport 7 HD, Sky Sport 8 (Germany) Sport Tv1 (Portugal) Supersport Maximo 1, Viasat Xtra 3

İnternet üzerinden online yayın yapan kanallar;

Fox Soccer 2GO

Proximus 11+ HD (Belçika)

TeleClub Sport PPV /HD

ViaPlay (Denmark)

ViaPlay (Finland)

ViaPlay (Norway)

ViaPlay (Sweden)

(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Futbolculara psikolojik destek

Takımı derbiye motive etmek konusunda Erol Bulut’un en büyük yardımcıları sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenör Volkan Demirel ile Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi deneyimli oyuncular. Futbolculara yapılan her konuşmada, saha içinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılıyor. Bir süre önce göreve gelen Klinik Psikolog İbrahim Eke ise oyuncuların sakin kalmasını sağlayacak seanslar düzenliyor.

Ezeli rekabette 128. randevu

Türk futbolunun iki devi, Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 128. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler’in ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlüğü var. Kanarya, oynanan 127 maçta 50 kez galip gelirken, 43 müsabakada puanlar paylaşıldı. Sarı- Kırmızılılar ise 34 karşılaşmada zafere uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe ağları 158 defa sarsarken, Galatasaray rakibine karşı 122 defa gol sevinci yaşadı.

Derbilerde zorlanıyor

Cim Bom son dönemde derbi maçlarını kazanmakta zorlanıyor. Sarı-Kırmızılılar son 6 sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 kez kazanabildi, 10 beraberlik, 9 da yenilgi elde etti.

En az golü Aslan yedi

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı- Kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Aslan 22 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.