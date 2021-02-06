Transferler yapıldı... Başkanlar atıştı... Taraftarlar kapıştı... Şimdi sıra futbolcularda! Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne olacak, lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ı konuk edecek. Son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle kurulduğu liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Fenerbahçe, yoluna lider olarak devam etmenin hesaplarını yapıyor. Sezon içinde yaşanan onca krizi geride bırakan, ara transferde birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray ise ezeli rakibiyle puanları eşitlemenin peşinde. Son 8 lig maçında 5 gol atan Mame Thiam, Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli kozu. Florya'daki üçüncü macerasına gollerle başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, yine şova hazır.

(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

MAÇIN FAVORİSİ DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

2.10 olan Fenerbahçe'nin oranı 2.30'a yükselirken, 2.40 olan Galatasaray'ın oranı 2.25'e düştü. 3.10 olan beraberlik oranı ise 3.00'a düştü.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi'nin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

Mesut Özil'le 30 dakika

Mesut Özil, Hatayspor karşısında 75. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Ancak rakibin kullandığı korner nedeniyle 2 dakika gecikmeli olarak sahaya girdi. Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez resmi maçta görev yapan Mesut’un derbide alacağı süre merakla bekleniyor. Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldıza maç temposunu dikkatli bir şekilde kazandırarak sakatlık yaşamasının önüne geçmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, sabırsızlıkla beklediği derbide Mesut Özil’i oyunun son yarım saatlik bölümünde kullanmayı planlıyor. Ancak skorun olumsuz olması halinde 32 yaşındaki futbolcunun biraz daha erken girme ihtimali de bulunuyor.

Başakşehir’e karşı 11’de!

Erol Bulut’un Mesut Özil ile ilgili yaptığı plan çerçevesinde, hafta içerisinde Başakşehir ile oynanacak kupa maçı önemli bir yer tutuyor. Dünyaca ünlü futbolcunun ilk kez bu karşılaşmada sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Hedef, Mesut’un 28 Şubat’ta ligde Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye kadar 90 dakikalık maç kondisyonuna ulaşması.

Mostafa Mohamed, Babel'in yerine ileri uçta

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor. Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor. İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

Samuel’e karşı önlem

Kadrodaki bir diğer önemli değişiklik de sağ bekte yaşanacak. Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası tedavi sürecine başlanan ve TFF listesinden çıkarılan Omar'ın yerine alınan DeAndre Yedlin, siftah için geri sayımda. Bu bölgede Linnes'in performansından memnun olmayan ve Samuel-Osayi'nin süratine karşı, ondan daha hızlı bir oyuncu kullanmak isteyen Terim, Yedlin'i ilk 11'de görevlendirecek. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle'dan transfer edilen Yedlin, idmanlarda oldukça hazır bir görüntü ortaya koydu.

Gedson yok Falcao kadroda

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak. Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

Gustavo’nun durumu belli oldu

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Hatayspor maçında sakatlanan ve dizinde ödem oluşan Luiz Gustavo'nun derbi kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Evinde 5 maçlık seri

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı Lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy’deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

Bu sezon derbi galibiyeti yok

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

Sınırdakiler

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir’i mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig’de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10’unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray’da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes’in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.