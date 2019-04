Fenerbahçe - Galatasaray ile Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda tarihi bir maça çıkacak. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray'ı yenerek taraftarına kendini affettirmek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. 19 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemeyen Fatih Terim'in öğrencileri adlarını tarihe yazdırmak istiyor.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Fenerbahçe - Galatasaray 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Fenerbahçe'de tek eksik Mehmet Ekici

Fenerbahçe’de derbi öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama cezalı

Galatasaray’da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Luyindama ile Süper Lig’de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao, derbide görev yapamayacak.

Galatasaray'da 3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

Galatasaray 13 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki son 13 maçında yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Serdar Aziz eski takımına karşı

Fenerbahçe’nin devre arasında Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye geçen Serdar, derbide eski takımına karşı ter dökecek. Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar derbi biletlerine büyük ilgi gösterdi. Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet çok kısa bir süre içinde tükendi. Kadıköy’deki maçta tribünler tamamen dolu olacak.

Kadıköy’de 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı yaklaşık 20 yıldır maç kaybetmiyor. Galatasaray’a son olarak sahasında 22 Aralık 1999’da 2-1 yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 22 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet ederken, 7 derbi de berabere sona erdi.

Ersun Yanal’la Kadıköy’de yenilgi yok

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy’de 23 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları derbiyle tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 388 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 119 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi.

- Ligde 124. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 123 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 40 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 156, sarı-kırmızılılar ise 118 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5’i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1-2

08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0

25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2