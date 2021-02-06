Süper Lig Türk futbolunun klasiğine sahne oluyor. Ligin zirvesindeki Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray, derbide karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Kadıköy'de ilk kez seyircisiz oynanıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Sarı Lacivertliler 158, Sarı Kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

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(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Fatih Terim ile Erol Bulut arasındaki 11. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut, 11. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’a karşı 10 maça çıktı. Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan bu maçların 5’ini kazanırken, 3’ünü kaybetti, 2’sinden ise beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Erol Bulut yönetiminde daha önce iki derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Beşiktaş’a mağlup oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 43’ü Süper Lig , 7’si Türkiye Kupası, 3’ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 54 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 320 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 54 maçta iki takımın futbolcuları 21’er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray ’da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2’şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe ’de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2’şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.